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НовостиПроисшествия5 октября 2026 14:52

В Гороховце разминированы снаряды времен Великой Отечественной войны

Во Владимирской области обнаружены старые снаряды
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, во время земляных работ на территории Гороховца местные жители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы. На место немедленно были вызваны сотрудники группы разминирования ОМОН «Невский», которые обследовали находку и пришли к выводу, что это действительно боеприпасы.

Ими оказался 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, а также снаряд для миномета калибра 82 миллиметра. Оба изделия подверглись сильной коррозии.

С соблюдением техники безопасности находки вывезли в безопасное место и уничтожили.