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НовостиПроисшествия5 октября 2026 14:03

Во Владимире потушили горящую свалку на улице Производственной

Во Владимирской области ликвидировали горение на свалке
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщили в администрации города Владимира и в Прокуратуре Владимирской области, горение на свалке в районе дома №28 по улице Производственная было полностью ликвидировано вечером 4 октября.

Напомним: ранее стало известно, что в «Яме» загорелась стихийная свалка отходов, находящаяся на участках, принадлежащих частникам. В тушении были задействованы силы МКУ «Центр управления городскими дорогами», «Владимирводоканал» и подразделения Главного управления МЧС России по Владимирской области.

Причина возгорания пока не уточняется, по факту случившегося в прокуратуре города Владимира проводится проверка.