В Александрове произошел пожар в ресторане быстрого питания

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о возгорании в ресторане быстрого питания, расположенном на улице Ленина в доме №16, поступила диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях 5 октября в 9.39.

На место немедленно были направлены подразделения Александровского и Киржачского пожарно-спасательных гарнизонов — 11 человек на четырех машинах.

По прибытии на место обнаружилось, что внутри помещения имеется задымление. Площадь пожара оказалась небольшой — его локализовали и потушили на площади 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.