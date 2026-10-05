Владимирская область стала лучшей в номинации по профориентации

Фото предоставлено ЦОПП Владимирской области.

На днях в Национальном центре «Россия» в Москве состоялась церемония вручения Всероссийской премии «Россия — мои горизонты» — одного из ключевых событий Единой модели профориентации «Билет в будущее». Награды получили школьники, педагоги, образовательные организации, региональные команды и работодатели, реализующие проекты в сфере профессиональной ориентации.

Владимирская область одержала победу в номинации «Профориентация: безграничные возможности». Победителем стала Светлана Климова, заместитель директора по воспитательной работе Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната округа Муром с проектом «Почему именно самозанятость – важный фокус профориентации?».

Проект помогает учащимся 8-9-х классов попробовать себя в предпринимательстве на практике: от создания собственного продукта и расчёта его стоимости до реализации и оформления самозанятости. В пилотном этапе приняли участие 42 школьника, восемь из них оформили самозанятость и получили первый опыт самостоятельной предпринимательской деятельности.

«Для меня, эта награда - прежде всего признание того, что профориентация не имеет границ. Дети с ОВЗ - это не «особые» дети, это дети с безграничным потенциалом. И наша задача - помочь им найти свою дорогу в жизни, поверить в себя и выбрать профессию по душе», - поделилась Светлана Олеговна Климова.