Во Владимире временно перенесут автобусную остановку «Улица Гагарина»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на улице Гагарина временно перенесут автобусную остановку, расположенную со стороны Ерофеевского спуска. Планируется, что с 6 октября по 20 октября текущего года автобусная остановка «Улица Гагарина» переедет от дома №2 к дому №2 «Б», ближе к улице Большой Московской.

В мэрии временный перенос объяснили работами по ремонту тротуаров, которые сейчас ведутся в центре города. Жителям и гостям Владимира стоит учесть эту информацию при планировании своих поездок.