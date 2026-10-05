Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 октября 2026 11:23

Педагоги Владимирской области попали в число лучших учителей музыки в России

Сразу семерых преподавателей отметили в Министерстве культуры РФ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

1 октября - в Международный день музыки - стали известны имена обладателей премии Министерства культуры России для преподавателей в области музыкального искусства - 2026. Из 11 заявок, поданных на конкурс от Владимирской области, 7 получили высшую экспертную оценку, сообщает Правительство 33 региона.

Среди обладателей премии - лучшие преподаватели сферы музыкальной культуры региона:

- Татьяна Калашникова (Владимирский областной музыкальный колледж);

- Ирина Еркова (Детская школа искусств №2 г. Владимира);

- Наталья Криницына (Детская школа искусств №2 г. Владимира);

- Наталья Закатова (Ковровская детская музыкальная школа №1);

- Владимир Рассказов (Детская музыкальная школа №3 о. Муром);

- Дарья Савчикова (Ковровская детская школа искусств);

- Елена Пискарева (Детская школа искусств г. Гусь-Хрустальный).