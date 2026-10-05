Педагоги Владимирской области попали в число лучших учителей музыки в России

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.
1 октября - в Международный день музыки - стали известны имена обладателей премии Министерства культуры России для преподавателей в области музыкального искусства - 2026. Из 11 заявок, поданных на конкурс от Владимирской области, 7 получили высшую экспертную оценку, сообщает Правительство 33 региона.
Среди обладателей премии - лучшие преподаватели сферы музыкальной культуры региона:
- Татьяна Калашникова (Владимирский областной музыкальный колледж);
- Ирина Еркова (Детская школа искусств №2 г. Владимира);
- Наталья Криницына (Детская школа искусств №2 г. Владимира);
- Наталья Закатова (Ковровская детская музыкальная школа №1);
- Владимир Рассказов (Детская музыкальная школа №3 о. Муром);
- Дарья Савчикова (Ковровская детская школа искусств);
- Елена Пискарева (Детская школа искусств г. Гусь-Хрустальный).