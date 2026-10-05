В Суздале женщину осудят за покупку 16-летнему сыну кроссового мотоцикла

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту вовлечения подростка в заведомо опасное для жизни и здоровья занятие.

Дело расследовалось по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, 6 мая текущего года 16-летний парень ехал на кроссовом мотоцикле по Суздалю и на улице Гоголя столкнулся с автомобилем «Пежо 308», при этом молодой мотоциклист получил серьезные травмы.

Проверка установила, что мотоцикл парню купила его мама, которая в итоге и стала фигурантом уголовного дела. Уголовное дело предстоит рассматривать Суздальскому районному суду.