Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 октября 2026 11:21

В Суздале женщину осудят за покупку 16-летнему сыну кроссового мотоцикла

Во Владимирской области местная жительница предстанет перед судом за вовлечение несовершеннолетнего в опасное занятие
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту вовлечения подростка в заведомо опасное для жизни и здоровья занятие.

Дело расследовалось по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, 6 мая текущего года 16-летний парень ехал на кроссовом мотоцикле по Суздалю и на улице Гоголя столкнулся с автомобилем «Пежо 308», при этом молодой мотоциклист получил серьезные травмы.

Проверка установила, что мотоцикл парню купила его мама, которая в итоге и стала фигурантом уголовного дела. Уголовное дело предстоит рассматривать Суздальскому районному суду.