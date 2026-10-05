В Вязниковском округе прокуратура обнаружила борщевик Сосновского

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского округа провело проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства, в ходе которой обнаружила нарушение со стороны представителей сельских властей.

Установлено, что в населенных пунктах, расположенных в разных уголках округа, растет борщевик Сосновского.

По мнению надзорного ведомства, борщевик растет в таком количестве ввиду отсутствия должного контроля со стороны сельских администраций и отсутствия проведения агротехнических и профилактических мероприятий. Данное обстоятельство может причинить вред здоровью жителей.

В связи с этим главам сельских администрацией внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.