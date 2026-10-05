Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 октября 2026 9:46

В Вязниковском округе прокуратура обнаружила борщевик Сосновского

Растение-вредитель росло на муниципальных землях
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского округа провело проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства, в ходе которой обнаружила нарушение со стороны представителей сельских властей.

Установлено, что в населенных пунктах, расположенных в разных уголках округа, растет борщевик Сосновского.

По мнению надзорного ведомства, борщевик растет в таком количестве ввиду отсутствия должного контроля со стороны сельских администраций и отсутствия проведения агротехнических и профилактических мероприятий. Данное обстоятельство может причинить вред здоровью жителей.

В связи с этим главам сельских администрацией внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.