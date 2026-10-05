Глава Гусь-Хрустального решил вступить в подразделение «БАРС-Владимир»

Алексей Соколов. Фото: канал Алексея Соколова в мессенджере MAX

Как сообщил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, он принял решение вступить в ряды подразделения территориальной обороны «БАРС-Владимир». Это подразделение дислоцируется непосредственно в регионе и главной его задачей является борьба с беспилотными летательными аппаратами.

При этом градоначальник города хрусталя отметил, что это решение не помешает ему выполнять основную работу в качестве мэра. Он пообещал, что благоустройство Гусь-Хрустального и все остальные важные направления останутся в приоритете.