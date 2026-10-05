Во Владимирской области разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Известное во Владимирской области предприятие "Генериум", занимающееся фармацевтической разработкой, поделилось отличной новостью для всех, кто страдает по весне от пыльцы березы. Оказывается компания совместно с российскими учеными разработала рекомбинантную терапевтическую вакцину, которая как раз предупреждает аллергический ринит, в том числе с конъюнктивитом, у пациентов с повышенной чувствительностью к данной пыльце.

Как рассказал генеральный директор компании Даниил Талянский, уже прошли масштабные клинические исследования, в рамках которых "были подтверждены эффективность и приемлемый профиль безопасности". Результаты исследований опубликованы в авторитетном международном журнале. Вакцина должна попасть на рынок уже через несколько недель. В компании также отметили, что в отличие от классической аллерген-специфической иммунотерапии новый препарат не содержит IgЕ-связывающих эпитопов. Это должно позволить снизить риск отсроченных системных побочных эффектов.

При этом создатели вакцины сразу уточнили, что выдаваться она будет строго по рецепту. Так что самостоятельно лечиться препаратом не выйдет. Вначале необходимо пройти врача-аллерголога. И уже он выпишет в случае необходимости рецепт.