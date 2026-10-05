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НовостиОбщество5 октября 2026 7:42

Владимирская область приняла участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

Мероприятие проводилось в Судогодском округе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Министерство социальной защиты населения

Фото: Министерство социальной защиты населения

Как сообщает Правительство Владимирской области, регион принял участие во Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», в которой приняли участие более 150 представителей со всех уголков региона. Все они встретились в Судогодском районе.

Данная акция проводится среди людей старшего возраста. Команды представили творческие композиции на тему осени и передали волонтерам собранный урожай, из которого приготовят сухие супы для бойцов СВО.

Также гостей ждала прогулка по усадьбе Храповицкого. Здесь же пенсионеры приняли участие в беседах о принципе активного долголетия и в мастер-классах по оздоровительной гимнастике.