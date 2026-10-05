Во Владимире суд изменил основание для увольнения коррупционера

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Во Владимире прокуратура обратилась в суд с требованием сменить формулировку увольнения сотрудника уголовно-исполнительной системы, которого обвинили в коррупции. И суд согласился с требованием надзорного органа.

История сама произошла еще в 2025 году. Тогда сотрудника уголовно-исполнительной системы заподозрили в том, что он систематически нарушал прямой запрет на осуществление предпринимательской деятельности. Проверки выявили, что его жена в период с 2010-го по 2025 год приобрела автомобили «Мицубиси Паджеро», «КИА РИО» и 9 автомобилей «Хендэ Солярис». Часть из них после этого сдавалась в аренду, естественно не бесплатно. При этом доходы от этих сделок не указывались в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ноябре 2025 года сотрудник был уволен со службы в уголовно-исполнительной системе с формулировкой "по собственной инициативе". И прокуратура посчитала, что это основание не соответствует истине. Она попросила сменить формулировку на «увольнение в связи с утратой доверия», а также взыскать в доход государства сумму необоснованно выплаченного при увольнении единовременного пособия, стоимость вещевого имущества и полученную материальную помощь в общем размере более 360 тысяч рублей. В итоге суд согласился с требованиями прокуратуры. Решение в законную силу не вступило.