Александр Авдеев подвел итоги 5-летнего управления Владимирской областью

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подвел итоги своего пятилетнего управления 33 регионом. Интервью он дал государственному телеканала ГТРК "Владимир". В нем он постарался проанализировать, что было сделано за эти пять лет.

В первую очередь глава региона отметил, что он всегда руководствовался в своей работе на желания людей. Именно поэтому, по его словам, была запущена программа "Благодвор", так как жители чаще всего обращались к властям с просьбой сделать территорию во дворах современной. Программа "Благодвор" в итоге действует уже два года, и за это время на нее было потрачено около трех миллиардов рублей, а отремонтировано более 1600 территорий.

Также достаточно много губернатор говорил о роли промышленности в развитии области .Упоминалось о том, что каждый город имеет свою специфику и направленность. Например, Муром развивает технопарки радиоэлектроники и мехатроники. Киржач превращается в центр промышленного кластера инженерных систем и электроники. Покров внутри себя формирует химико-биотехнологический кластер. А Суздаль исторически определил себе туристическую роль.