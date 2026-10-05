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НовостиОбщество5 октября 2026 6:10

Во Владимире открыли пять групп для пребывания особенных детей

Они работают в Центре социальной помощи семье
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как сообщает Владимирский Центр социальной помощи семье и детям, с сентября текущего года на базе учреждения открыты группы кратковременного пребывания для особенных ребят, где специалисты оказывают детям и подросткам социально-психолого-педагогическую помощь, пока их родители заняты.

Всего в Центре открыто пять групп для разных возрастов, включая творческую мастерскую «Веселые ребята» для подростков, «РАСсвет» - для детей с расстройствами акустического спектра, «Мы вместе» и «Непоседы» для любознательных школьников, «Мой новый мир» - для самых маленьких детей.

Посещать группы можно до обеда и днем с обеда до 16.30. По всем вопросам можно обратиться к специалистам учреждения по телефону 8 (4922) 77-16-14 или написать в соцсетях Центра личное сообщение.