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НовостиОбщество5 октября 2026 5:47

Во Владимире врачи ОДКБ спасли новорожденного малыша с пневмотораксом

Ребенок поступил в отделение реанимации
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГБУЗ Владимирской области "Областная детская клиническая больница"

Фото: ГБУЗ Владимирской области "Областная детская клиническая больница"

Как сообщает Областная детская клиническая больница, в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных поступил недоношенный малыш с заболеванием легких и напряженным пневмотораксом — состоянии, при котором воздух поступает в полости вокруг легкого, не позволяя последнему нормально работать.

Ситуация требовала немедленного вмешательства специалистов. Опытный детский хирург Татьяна Нестеренко совместно с неонатологом и реаниматологом быстро купировали пневмоторакс, и сейчас состояние маленького пациента стабилизировалось — у него снизилась потребность в кислородотерапии, хотя сам он еще продолжает находиться в реанимации.

Врачи пожелали малышу скорейшего выздоровления, а его семье сил и спокойствия.