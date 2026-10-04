В Муроме прокуратура помогла обманутому пенсионеру вернуть 300 тысяч рублей

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку по обращению местного жителя, который рассказал, что в марте 2024 года стал жертвой мошенников.

Схема была классической: пенсионеру позвонили неизвестные и убедили в необходимости перевести на указанные ими счета 300 тысяч рублей ради «дополнительного заработка». Пожилой человек поверил и расстался с деньгами.

По данному факту расследовалось уголовное дело, в ходе чего были установлены счета, на которые переводились деньги. Их держателями оказались жители Забайкальского края, а также Смоленской и Кемеровской областей.

По сути, владельцы счетов оказались дропперами — людьми, передающими данные своих банковских карт в пользование мошенников. К ним и обратилась с исками прокуратура, потребовав взыскать в пользу муромлянина неосновательное обогащение.

В результате Заднепровский районный суд Смоленска, Хилокский районный суд Забайкальского края и Кировский районный суд Кемерово удовлетворили иски Муромсокго прокурора. Все переведенные жуликам деньги пенсионеру возвращены.