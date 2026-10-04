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НовостиПроисшествия4 октября 2026 13:24

Во Владимире МЧС и городские службы тушат пожар на крупной свалке отходов

Во Владимирской области ликвидируют возгорание на свалке
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство держит на контроле ситуацию, случившуюся днем 4 октября в районе дома №28 по улице Производственная города Владимира. Там загорелась свалка отходов на землях, находящихся в частной собственности.

На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Владимира Яна Титова. Тушение производится силами ГУ МЧС России по Владимирской области при поддержке сотрудников МКУ «Центр управления городскими дорогами» и МУП «Владимирводоканал», на месте работает большое количество техники.

Сейчас пожар удалось локализовать, тушение продолжается. В прокуратуре обещают провести проверку и оценить обстоятельства произошедшего, в том числе вопрос организации вывоза отходов с территории города. При необходимости будут приниматься соответствующие меры.