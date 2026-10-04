Патриарх Кирилл поблагодарил Владимирскую епархию за теплый прием

Митрополит Никандр и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Владимирская епархия, 30 сентября в епархиальное управление поступило письмо от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в адрес митрополита Владимирского и Суздальского Никандра.

В своем послании Патриарх Кирилл выразил признательность за теплый прием во время своего недавнего посещения Владимирской области, оказанный ему лично и его спутникам. Он отметил, что с особым чувством совершил великое освящение Сретенского храма Ризоположенского монастыря в Суздале, а также с радостью возглавил освящение закладного камня в основание Троицкого собора того же монастыря и посетил кафедральный собор Суздаля, которым является церковь Воскресения Христова.

Также Патриарх Кирилл отметил, что считает значимой встречу с митрополитом и губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.

«Молитвенно желаю Вам и Вашим соработникам крепости сил и помощи Божией в трудах на благо Святого Православия», - заключил Предстоятель Русской Православной Церкви.