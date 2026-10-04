Во Владимирской области вновь ожидается отрицательная температура

. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 5 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, при этом как ночью, так и утром в отдельных районах может быть туман.

Ветер подует с юга со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Однако днем станет теплее — столбики термометров поднимутся до отметок от +8 до +13 градусов, в течение дня погода будет облачная, с прояснениями, возможен небольшой дождь.