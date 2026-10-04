В Петушинском округе 3 гектара сельхозземли заросли сорняками и кустарником

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в сентябре текущего года сотрудники ведомства провели проверку исполнения предписания в Петушинском округе, где ранее обнаружили участок сельхозземли площадью более 3 гектаров, зараставший кустарником и деревьями.

Увы, повторный выезд показал, что ситуация не изменилась, и сельхозземля продолжает зарастать. В итоге на владельца участка составили протокол об административном правонарушении за невыполнение предписания в установленный срок. Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также хозяину данной сельхозземли выдали новое предписание.

Устранение нарушений находится на контроле ведомства.