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НовостиПроисшествия4 октября 2026 7:26

Во Владимирской области объявлен отбой беспилотной опасности

Владимирцам сообщили от отбое опасности БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ.

Министерство региональной безопасности Владимирской области в десятом часу утра 4 октября сообщило об отбое беспилотной опасности на территории региона.

Напомним: предупреждение о БПЛА было сделано рано утром, владимирцев попросили не подходить к окнам или пройти в укрытие, а также напомнили об ответственности за съемку беспилотных летательных аппаратов и работы средств противовоздушной обороны, а также о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В случае обнаружения БПЛА или его обломков следует звонить по телефону «112».