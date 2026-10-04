Во Владимирской области объявлен отбой беспилотной опасности

. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Министерство региональной безопасности Владимирской области в десятом часу утра 4 октября сообщило об отбое беспилотной опасности на территории региона.

Напомним: предупреждение о БПЛА было сделано рано утром, владимирцев попросили не подходить к окнам или пройти в укрытие, а также напомнили об ответственности за съемку беспилотных летательных аппаратов и работы средств противовоздушной обороны, а также о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В случае обнаружения БПЛА или его обломков следует звонить по телефону «112».