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НовостиОбщество4 октября 2026 7:08

Во Владимирской области дорожники готовятся к гололеду

Активно проводится замешивание песко-соляной смеси
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: АО "ДСУ-3"

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает АО «ДСУ-3», сотрудники предприятия приступили к активной подготовке к предстоящему зимнему периоду, в связи с чем в подразделениях дорожной организации замешивают песко-соляную смесь.

В текущем году для обработки дорог от гололеда владимирские дорожники запасали более 110000 кубометров песка, а также приобрели 36000 тонн соли. Из этого количества соли 7500 тонн предназначено для обработки федеральной трассы М-7 «Волга».

Этого запаса должно хватить для обработки региональных и частично федеральных дорог Владимирской области.