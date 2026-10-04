Во Владимирской области дорожники готовятся к гололеду

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает АО «ДСУ-3», сотрудники предприятия приступили к активной подготовке к предстоящему зимнему периоду, в связи с чем в подразделениях дорожной организации замешивают песко-соляную смесь.

В текущем году для обработки дорог от гололеда владимирские дорожники запасали более 110000 кубометров песка, а также приобрели 36000 тонн соли. Из этого количества соли 7500 тонн предназначено для обработки федеральной трассы М-7 «Волга».

Этого запаса должно хватить для обработки региональных и частично федеральных дорог Владимирской области.