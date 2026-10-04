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НовостиПроисшествия4 октября 2026 6:05

Во Владимирской области объявлена беспилотная опасность

Владимирцев предупредили об опасности БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ.

Министерство региональной безопасности Владимирской области рано утром 4 октября через канал экстренного оповещения населения сообщило о беспилотной опасности на территории региона.

Жителям и гостям Владимирской области рекомендовано оставаться в помещениях, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также владимирцев предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и напомнили о запрете съемки беспилотников и работы средств противовоздушной обороны.

В случае обнаружения БПЛА или его частей не следует к ним приближаться, в таком случае необходимо позвонить по телефону «112».