Во Владимирской области объявлена беспилотная опасность

. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Министерство региональной безопасности Владимирской области рано утром 4 октября через канал экстренного оповещения населения сообщило о беспилотной опасности на территории региона.

Жителям и гостям Владимирской области рекомендовано оставаться в помещениях, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также владимирцев предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и напомнили о запрете съемки беспилотников и работы средств противовоздушной обороны.

В случае обнаружения БПЛА или его частей не следует к ним приближаться, в таком случае необходимо позвонить по телефону «112».