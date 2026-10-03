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НовостиОбщество3 октября 2026 17:15

Во Владимирской области ожидается похолодание до минус 5 градусов

Ближайшей ночью может стать очень холодно
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 4 октября столбики термометров могут опуститься до значений от 0 до -5 градусов по Цельсию. При этом ночью и утром местами ожидается туман.

Во Владимире температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Днем во Владимирской области немного потеплеет, термометры покажут температуру от +6 до +11 градусов, а непосредственно во Владимире эти значения составят от +8 до +10 градусов.

Существенных осадков в течение суток не ожидается.