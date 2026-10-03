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НовостиОбщество3 октября 2026 15:12

В Меленках женщина-инвалид покупала необходимые лекарства за свой счет

Препаратом ее должны были обеспечивать бесплатно
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО.

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Меленковского округа провело проверку исполнения законодательства о здравоохранении, в ходе которой установила, что в Меленковской ЦРБ на диспансерном учете состоит местная жительница, страдающая заболеванием почек.

Женщине положены бесплатные лекарства, но вовремя в необходимых количествах препаратами ее не обеспечили, так как их нет в аптечной сети. В связи с этим женщине, имеющей статус инвалида, пришлось покупать препарат за свой счет.

По результатам проверки прокуратура внесла в Министерство здравоохранения Владимирской области представление, после чего женщине возместили все затраченные деньги.