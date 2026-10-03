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НовостиОбщество3 октября 2026 13:44

Во Владимире простились с Героем труда России Алисой Ивановной Аксеновой

Церемония состоялась в Успенском соборе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирская епархия

Фото: Владимирская епархия

Владимирская епархия и губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщили, что 3 октября в Успенском соборе завершилось прощение с почетным президентом Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Героем труда России и Почетным жителем Владимирской области Алисой Ивановой Аксеновой, скончавшейся в возрасте 95 лет.

Отпевание совершил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Проститься с Алисой Ивановной пришли губернатор Александр Авдеев, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова, родные, близкие и коллеги, а также многие другие жители Владимира.

«Семье Алисы Ивановны и всем, кто соприкоснулся с её гением, приношу свои искренние соболезнования. Это невосполнимая утрата для Владимирской земли, для всей России. Светлая память о великом созидателе навсегда останется в истории России и в наших сердцах!», - заключил Александр Авдеев.