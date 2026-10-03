Во Владимирской области случилось 238 пожаров из-за неудачных попыток обогрева

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по состоянию на октябрь текущего года в региона случился 201 пожар по причине нарушения эксплуатации печей, во время которых погибли 10 человек и еще четыре человека получили травмы.

Кроме того, 37 пожаров произошло из-за нарушения правил пользования электрообогревателями. В таких пожарах расстались с жизнью два человека и еще двое оказались травмированы.

В связи с наступлением холодного времени года в региональном ГУ МЧС еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации печей и обогревателей. Так, приборы должны быть только заводскими, а печи не должны иметь повреждений и трещин, дымоходы также необходимо держать чистыми.

Если планируете отлучиться, не оставляйте обогреватели включенными. Эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье людей, а дома — целыми.