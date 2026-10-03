Во Владимирской области многодетным семьям выделили землю без дороги

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа провело проверку исполнения земельного законодательства, в ходе которой установила, что в 2025 году две многодетные семьи получили бесплатные участки земли под строительство домов в селе Барское Городище.

К сожалению, вопреки требованиям закона, к участкам не подходили нормальные дороги, что препятствовало строительству.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обеспечить участки дорожным сообщением, суд это требование удовлетворил, и сейчас к участкам земли построили нормальную дорогу.