Владимирский Россельхознадзор призывает активно бороться с борщевиком

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, за девять месяцев текущего года на сельхозугодьях Владимирской области проведено 670 проверок, осмотренная в ходе мероприятий площадь составила более 54 тысяч гектаров.

Из них 165 гектаров оказались заросшими борщевиком Сосновского. Цифра сравнительно небольшая, но Россельхознадзор отметил тенденцию к увеличению зарослей, что актуально для всего Центрального федерального округа.

В связи с этим в Россельхознадзоре завили, что необходимо активизировать муниципальный земельный контроль, дабы обеспечить более эффективную борьбу с этим растением. Кроме того, требуется более широкое взаимодействие с региональными структурами. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.