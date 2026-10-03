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НовостиОбщество3 октября 2026 9:30

Владимирский Россельхознадзор призывает активно бороться с борщевиком

Сотрудники ведомства обнаружили в регионе более 165 гектаров земель, заросших этим растением
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, за девять месяцев текущего года на сельхозугодьях Владимирской области проведено 670 проверок, осмотренная в ходе мероприятий площадь составила более 54 тысяч гектаров.

Из них 165 гектаров оказались заросшими борщевиком Сосновского. Цифра сравнительно небольшая, но Россельхознадзор отметил тенденцию к увеличению зарослей, что актуально для всего Центрального федерального округа.

В связи с этим в Россельхознадзоре завили, что необходимо активизировать муниципальный земельный контроль, дабы обеспечить более эффективную борьбу с этим растением. Кроме того, требуется более широкое взаимодействие с региональными структурами. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.