В Муроме местный житель отсудил за сорванный тур 265 тысяч рублей

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, житель Мурома обратился в территориальный отдел ведомства с жалобой на туристическое агентство, через которое он приобрел путевку в санаторий стоимостью 81200 рублей.

После заключения договора турагентство по своей инициативе аннулировало оплаченный тур, не оказав муромлянину услугу, а с возвращением денег затягивало, хотя просьбы об этом клиент делал письменно.

Тогда оставшийся без поездки муромлянин отправился в Роспотребнадзор, попросив обратиться в суд с заявлением в его защиту. Так ведомство и поступило. Муромский городской суд удовлетворил иск полностью и взыскал с турагентства всю стоимость тура в размере 81200 рублей, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в той же сумме, проценты за пользование чужими деньгами — еще 4866 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — еще 88633 рубля. Итоговая сумма составила 265889 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.