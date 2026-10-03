Владимирская область присоединилась к акции «Дни белых журавлей»

Церемония возложения цветов к Вечному огню 9 мая Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает Правительство Владимирской области, регион присоединился к всероссийской акции «Дни белых журавлей», которые проходят с 22 сентября по 22 октября. Именно белые журавли являются символом памяти и вечности.

Суть акции проста — журавли олицетворяют память героев, поэтому в течение этого времени в регионе будут проводиться события, призванные объединить поколения. Среди них проведут уроки мужества, встречи с ветеранами, онлайн-марафон «Журавли нашей памяти», а также церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и Огню памяти.

В правительстве отметили, что родители погибшего героя СВО Андрей и Ольга Шишлаковы предложили провести забег, где участники выйдут на дистанцию с портретами погибших защитников Родины разных лет. Так сделали в Санкт-Петербурге.