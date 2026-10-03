Во Владимире частично ограничили движение на двух улицах города

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщили в администрации города Владимира, в связи с проведением церемонии прощания с Героем труда России, почетным президентом Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисой Ивановой Аксеновой, ушедшей из жизни 1 октября, временно ограничили движение на улице Годова Гора и по переулку Сушкова.

Церемония прощания состоится в3 октября в 11.00 в Успенском соборе Владимира. Водителей попросили учесть эти изменения при планировании своих поездок.

В мэрии выразили слова соболезнования родным и близким Алисы Ивановны.