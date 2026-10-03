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НовостиОбщество3 октября 2026 6:08

Владимирская область расширяет партнерство с Республикой Беларусь

Делегация из Владимирской области посетила универсальную товарную биржу
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Центр поддержки экспорта Владимирской области

Фото: Центр поддержки экспорта Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, делегация региона посетила Белорусскую универсальную товарную биржу, где ранее были аккредитованы 40 представителей владимирского бизнеса. Теперь же этот список будет пополняться.

Так, руководитель регионального Центра поддержки экспорта Дарья Гречухина и председатель правления товарной биржи Александр Осмоловский подписали соглашение о сотрудничестве.

Одной из основных задач соглашения является вовлечение новых компаний из Владимирской области в работу биржи.

Это поможет решать задачи в реализации проектов в робототехнике, микроэлектронике, биофармацевтике и в других направлениях.