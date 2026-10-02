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НовостиОбщество2 октября 2026 14:41

Во Владимирскую область привезли вакцины от гриппа для детей и взрослых

В региона стартовала прививочная кампания
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ.

Как сообщает Правительство Владимирской области, в регионе началась масштабная прививочная кампания в преддверии грядущей зимы. Владимирцев прививают от гриппа.

Сейчас в регион поступило более 500 тысяч доз вакцин, причем как для детей, так и для взрослых.

В правительстве региона уточняют, что пройти вакцинацию легко — достаточно прийти в поликлинику по месту прикрепления. Кроме того, планируется развернуть мобильные пункты вакцинации в торговых центрах. Первый из них появится в ТЦ «Восток» на улице Егорова и будет работать по субботам с 10.00 до 13.00. Список остальных власти Владимирской области обещают озвучить позже.