Во Владимире рязанца осудили за поджог «Гелендвагена» из-за спора на трассе

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему жителю Рязани, обвинявшемуся в умышленном поджоге чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба.

Судом установлено, что рязанец подрабатывал перевозками и время от времени приезжал из Рязани во Владимир. В очередной такой поездке он повздорил на дороге с водителем автомобиля «Мерседес-Бенц AMG G63», более известного, как «Гелендваген».

Решив проучить обидчика, рязанец 19 июня снова приехал во Владимир, разыскал дом №28 «А» по улице Нижняя Дуброва, где был припаркован «Мерседес», после чего разбил молотком водительское стекло и залил в салон бензин. Затем он облил топливом капот и поджег машину, бросив в салон горящую тряпку.

В результате автомобиль сгорел практически полностью, сумма ущерба составила 26,5 миллиона рублей.

Суд признал рязанца виновным и приговорил его к 2 годам 6 месяцам принудительных работ, которые ему предстоит отбывать в исправительном центре.

Приговор в законную силу не вступил.