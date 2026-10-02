В Вязниках 16-летний парень обвинен в краже денег у собственной матери

. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Как сообщают Прокуратура Владимирской области и региональное СУ СК России, 16-летний житель Вязниковского округа обвиняется в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, 3 июля текущего года молодой человек поссорился с мамой, и решил украсть ее деньги.

Ночью, когда женщина спала, сын взял ее телефон и перевел на свой счет 7000 рублей. После этого он тихонько забрал собственную банковскую карту, которую мама у него отобрала и спрятала, а потом отправился гулять по деревне с друзьями.

Деньги юноша начал тратить, а утром понял, что мать обнаружит пропажу, решил и вовсе домой не возвращаться. Тем временем мама проснулась и обнаружила, что сын исчез, а со счета снимаются деньги. Тогда она обратилась в полицию, и ударившегося в бега сына полицейские вскоре нашли на автобусной остановке и вернули домой.

Увы, факт кражи имел место, так что парень стал фигурантом уголовного дела. В преступлении он сознался. На днях расследование было завершено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.