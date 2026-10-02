Во Владимире прививку от гриппа взрослые смогут сделать в ТЦ «Восток»

. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, сотрудники Центральной поликлиники города Владимира начинают вакцинацию жителей от гриппа в торговом центре «Восток», что на улице Егорова.

Прививочный пункт откроется 3 октября и будет работать исключительно по субботам с 10.00 до 13.00. При этом пройти прививку смогут только взрослые в возрасте от 18 лет и старше. Что касается детей, то им пока следует обращаться в детскую поликлинику.

О работе других мобильных прививочных пунктов пока не сообщается.