Из Доброграда в Ковров грузы будут доставлять дроны-доставщики

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ.

Как сообщает администрация поселка Доброград, в муниципалитете запускается тестирование нового проекта по доставке товаров повседневного спроса при помощи аэрокурьеров. Первый пробный полет состоялся 30 сентября.

Предполагается, что дроны-доставщики будут летать между Доброградом и Ковровом, причем их путь лежит не через жилую застройку. Дроны будут садиться вне жилой застройки, откуда груз будет забирать обычный курьер, который и повезет товар заказчику.

Власти Доброграда отметили, что проект согласован и реализуется в соответствии со всеми требованиями безопасности, а полеты контролируют специалисты.

Аэрокурьер оборудован навигацией, а также специальным парашютным модулем и сигнальными огнями. Полеты будут проводиться в рамках Экспериментального правового режима региона, позволяющего тестировать беспилотники на практике.

Как будет осуществляться доставка и когда она начнет работать — власти Доброграда обещают рассказать позже.