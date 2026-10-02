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НовостиОбщество2 октября 2026 10:51

В Меленковском округе прокуратура обнаружила нелегальные свалки отходов

Хлам нашли в районе деревни Папулино
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Меленковского округа провело проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды.

В ходе мероприятий был совершен выезд в район деревни Папулино, где сотрудники прокуратуры обнаружили несколько нелегальных свалок отходов, среди которых оказались бытовой мусор, старые покрышки автомобилей, спиленные ветки деревьев и полипропиленовые изделия.

Все эти отходы лежали прямо на почве, что грозило ее загрязнением. По результатам проверки начальнику Денитинского территориального управления было внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.