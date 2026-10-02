В Собинском округе местный житель осужден за убийства после спора о яме

. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Как сообщают Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области и региональное СУ СК России, Собинский городской суд вынес обвинительный приговор 69-летнему жителю села Устье, обвинявшемуся в убийстве односельчанина.

Судом установлено, что 4 января текущего года двое мужчин ехали по Устью на квадроцикле, но в какой-то момент попали в канаву, в результате чего произошло ДТП.

Тут они решили, что ров посреди дороги был вырыт 69-летним пенсионером, в связи с чем они отправились к нему домой выяснять отношения.

В ходе ссоры один из незваных гостей избил пенсионера, нанеся множество ударов по голове, после чего оба ушли. Не стерпев обиды, избитый мужчина взял охотничье ружье, вышел из дома вслед за односельчанами и, угрожая убийством, направил ружье в их сторону. После этого он выстрелил в сторону одного из оппонентов, но другой поспешил к нему, чтобы обезоружить.

Однако пенсионер с короткого расстояния выстрелил обидчику в грудь, от его тот скончался на месте происшествия.

Свою вину пожилой мужчина не признал. С учетом всех обстоятельств дела, включая противоправное поведение самих потерпевших, суд признал его виновным и приговорил к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также частично удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.