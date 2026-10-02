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НовостиОбщество2 октября 2026 9:06

Во Владимире 3 октября состоится прощание с Алисой Аксеновой

Церемония будет проходить в Успенском соборе
Алексей КОТМЫШЕВ
Алиса Аксенова

Алиса Аксенова

Фото: Петр СОКОЛОВ.

Как сообщает Правительство Владимирской области, церемония прощания с Алисой Ивановной Аксеновой, почетным президентом Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Героем труда России и Почетным жителем Владимирской области, состоится 3 октября в 11.00 в Успенском соборе.

Напомним: Алиса Ивановна ушла из жизни 1 октября на 96-м году жизни, печальное известие сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Действующий руководитель ВСМЗ Алиса Бирюкова, глава города Владимира Сергей Волков и многие другие руководители, а также представители различных организаций и учреждений, выразили слова соболезнования.