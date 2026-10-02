Во Владимире 3 октября состоится прощание с Алисой Аксеновой

Алиса Аксенова Фото: Петр СОКОЛОВ.

Как сообщает Правительство Владимирской области, церемония прощания с Алисой Ивановной Аксеновой, почетным президентом Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Героем труда России и Почетным жителем Владимирской области, состоится 3 октября в 11.00 в Успенском соборе.

Напомним: Алиса Ивановна ушла из жизни 1 октября на 96-м году жизни, печальное известие сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Действующий руководитель ВСМЗ Алиса Бирюкова, глава города Владимира Сергей Волков и многие другие руководители, а также представители различных организаций и учреждений, выразили слова соболезнования.