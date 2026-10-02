Во Владимирской области ИИ проверил 1 миллион 290 тысяч медицинских карт

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, 1 октября губернатор Александр Авдеев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам внедрения искусственного интеллекта в регионе. Цифровизация ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Кроме прочего, ИИ внедряется в сфере здравоохранения. Поданным региональных властей, уже сейчас искусственный интеллект позволяет врачам-рентгенологам определять у пациентов признаки злокачественных новообразований, а дерматологам- кожные заболевания.

Кроме того, искусственный интеллект используется для анализа медицинских карт жителей. По сведениям руководителя Медицинского информационно-аналитического центра Дмитрия Тришкина, он уже проанализировал 1 миллион 290 тысяч карт, занесенных в электронную систему, и продолжает это делать.

Также нейросеть проверила 282 тысячи электронных снимков, что позволило обнаружить у пациентов патологии.