Во Владимире экс-полицейский предстанет перед судом за смертельное ДТП

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Речь идет о резонансном ДТП, случившемся ночью 21 июня текущего года в Добром. По версии следствия, в ту ночь 26-летний старший оперуполномоченный отдела полиции №1 (по Ленинскому району) УМВД России по городу Владимиру в свободное от службы время ехал по улице Добросельской на своей легковой машине «Шкода Октавия».
При движении в сторону Боголюбово при проезде перекрестка с улицей Егорова водитель не уступил дорогу и сбил 26-летнего парня, переходившего улицу. К сожалению, удар оказался настолько сильным, что пешеход погиб.
Сам полицейский вину признал, за рулем он был трезвым. На его автомобиль в ходе следствия был наложен арест. Буквально на днях он был уволен из полиции.
В ходе следствия были допрошены очевидцы, в том числе водитель проезжавшей мимо машины, проведены проверки показаний на месте и другие следственные действия.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.