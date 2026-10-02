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НовостиОбщество2 октября 2026 7:13

Во Владимире 7 октября включат сирены экстренного оповещения

В областном центре состоится очередная плановая проверка системы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Как сообщает администрация города Владимира, 7 октября с 10 часов утра до 11.00 будет проводиться техническая проверка готовности городской системы оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки состоится включение уличных электрических сирен и акустических систем. Также будет передано речевое сообщение о действиях жителей при получении сигналов.

В связи с грядущей проверкой власти Владимира просят жителей ничего во время ее проведения не предпринимать.