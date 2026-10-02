Во Владимире на площади Победы открылась «Вахта памяти»

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в областном центре 1 октября открылась «Вахта памяти». Ежегодно она открывается в октябре и действует до апреля. Ребята из школ и профессиональных образовательных учреждений несут почетный караул у Вечного огня до апреля.

Таким образом молодые люди сохраняют память о героях Отечества и отдают им дань уважения. В несении почетного караула примут участие около 250 молодых людей.

В церемонии открытия участвовали сотрудники администрации города Владимира, представители ВЮИ ФСИН России, военкомата, ветеранских организаций и Владимирской епархии.

Также в рамках мероприятия состоялись показательные выступления роты Почетного караула Владимирского юридического института ФСИН.