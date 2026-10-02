Во Владимире временно перекроют движение по части улицы Мира

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как сообщает администрация города Владимира, с одиннадцати часов вечера 2 октября до шести часов утра 4 октября будет ограничено движение транспорта по улице Мира на участке от улицы Почаевской до улицы Большой Нижегородской.

Ограничение связано с проведением плановых работ на коммуникациях. В связи с этим автомобили направят по улицам Большой Нижегородской, Усти-на-Лабе и Мира.

В связи с этим обстоятельством частично изменятся маршруты автобусов №11С, 18С, 20С, 23, 24С, 27С, 32 и 53. Так, от остановки «Улица Полины Осипенко» до остановки «Владимирский химический завод» автобусы поедут через улицы Усти-на-Лабе и Большую Нижегородскую через «ДК Молодежи», «Улица Каманина», Владимирский юридический институт», «Площадь Фрунзе» и «Князь-Владимирское кладбище».

Автобус №2С от остановки «АБИ» до химзавода проследует через улицы Усти-на-Лабе и Большую Нижегородскую. По пути он сделает несколько остановок, включая «Поворот на улицу Усти-на-Лабе», «Улица Северная», ДК Молодежи», «Улица Каманина», «Владимирский юридический институт», «Площадь Фрунзе», «Князь-Владимирское кладбище».

Остальные автобусы проследуют без изменений.