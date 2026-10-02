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НовостиОбщество2 октября 2026 5:55

В поселке Ставрово завершен капремонт системы канализации

Общая протяженность отремонтированных участков составила 5 километров
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в поселке Ставрово завершен капитальный ремонт напорного коллектора канализационно-насосной станции до очистных сооружений по улицам Первомайская и Школьная. Два отремонтированных участка имеют общую протяженность более 5 километров.

На эти цели бюджеты выделили 56,1 миллиона рублей, из которых 35,8 миллиона выделила федеральная казна, остальное — бюджет региона. Всего же качество услуг улучшилось для 1500 жителей поселка Ставрово.

Всего же в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» почти 500 миллионов рублей во Владимирской области направлено на улучшение качества теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.