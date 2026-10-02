Во Владимирской области установлена квота для приема на работу участников СВО

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

На состоявшемся 30 сентября очередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты приняли закон об установлении в регионе квоты для приема на работу граждан, завершивших военную службу.

Речь идет об участниках СВО. С 1 марта 2027 года организациям с численностью сотрудников 100 и более человек установлена квота в размере одного процента от среднесписочной численности работников для приема участников СВО.

Квота распространяется на людей, завершивших службу по мобилизации или контракту и постоянно живущих на территории региона. При это они должны обратиться за трудоустройством не позднее трех лет после увольнения с военной службы.

Кстати, те участники СВО, которые уже устроились на работу до 1 марта 2027 года, будут учтены в счет выполнения квоты.

Нарушителей данного закона ожидают штрафы — соответствующие изменения внесены в закон об административных правонарушениях Владимирской области.