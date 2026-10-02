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НовостиОбщество2 октября 2026 5:25

Во Владимирской области развивается система «Безопасный город»

Владимир стал городом, в котором было решено опробовать это новшество
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на днях вместе с главным федеральным инспектором Игорем Гречухой, руководителями регионального УФСБ Александром Лимаревым и начальником УМВД России по Владимирской области Игорем Белецким они посетили Центр обработки данных на базе управления территориальной безопасности горадминистрации Владимира.

Сюда стекаются данные со всех видеокамер, установленных в городе, причем камеры унифицированы и система работает по принципу единого окна. Данное оборудование помогает экстренным и оперативным службам быстро реагировать на различные инциденты.

«Безопасный город» начали внедрять еще в 2014 году, в нее входят также система-112 и «Лесохранитель». В ближайшем будущем их должны объединить.

Владимир стал флагманом региона по внедрению «Безопасного города», и сейчас в ЦОД есть аппаратура, способная распознавать лица людей, силуэты, а также модели машин, их номерные знаки и многое другое.

По словам Александра Авдеева, со следующего года начнется поэтапное внедрение таких же комплексов по всей Владимирской области, что повысит защищенность жителей.