Во Владимирской области развивается система «Безопасный город»

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на днях вместе с главным федеральным инспектором Игорем Гречухой, руководителями регионального УФСБ Александром Лимаревым и начальником УМВД России по Владимирской области Игорем Белецким они посетили Центр обработки данных на базе управления территориальной безопасности горадминистрации Владимира.

Сюда стекаются данные со всех видеокамер, установленных в городе, причем камеры унифицированы и система работает по принципу единого окна. Данное оборудование помогает экстренным и оперативным службам быстро реагировать на различные инциденты.

«Безопасный город» начали внедрять еще в 2014 году, в нее входят также система-112 и «Лесохранитель». В ближайшем будущем их должны объединить.

Владимир стал флагманом региона по внедрению «Безопасного города», и сейчас в ЦОД есть аппаратура, способная распознавать лица людей, силуэты, а также модели машин, их номерные знаки и многое другое.

По словам Александра Авдеева, со следующего года начнется поэтапное внедрение таких же комплексов по всей Владимирской области, что повысит защищенность жителей.