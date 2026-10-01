Во Владимире ушла из жизни Герой труда России Алиса Аксенова

Алиса Аксенова Фото: Петр СОКОЛОВ.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 1 октября на 96-м году жизни скончалась Алиса Ивановна Аксенова, почетный президент Владимиро-Суздальского музея заповедника и Герой труда Российской Федерации.

Алиса Ивановна более полувека отдала работе в музее, и именно благодаря ее трудам современный ВСМЗ достиг процветания. Александр Авдеев отметил, что целеустремленность и энергия Алисы Аксеновой позволили Владимиру и Суздалю обрести свой всемирно известный облик.

За годы жизни Алиса Аксенова была награждена многочисленными наградами, среди которых имеется орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Кроме того, она являлась почетным гражданином Владимирской области.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Алисы Ивановны.